Vegas v velikem slogu do nove zmage v boju za Stanleyjev pokal SiOL.net Hokejisti Vegas Golden Knights so po uvodni zmagi finala lige NHL nad Florido Panthers (5:2) na drugi tekmi zmagali še prepričljivejše, s kar 7:2, in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Naslednji dve tekmi bosta na Floridi.

Sorodno



Omenjeni NHL Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Luka Dončić