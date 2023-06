Ubil dva in si sodil sam: Gre za starega znanca policije, sedel je zaradi posilstva, zanemarjanja otroka in preprodaj Lokalec.si Na območju Fužin v Ljubljani je včeraj nekaj pred 15. uro prišlo do streljanja, v katerem sta umrli dve osebi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Storilec je s kraja dogodka pobegnil. Policija pa je sporočila, da so pozneje našli mrtvega moškega, šlo je za storilca. “Na kraju streljanja umrla sta 57 in 58-letni moški, oba z območja Ljubljane. V okolici je bil najden mrtev 47-letni m ...

