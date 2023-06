Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta za poškodovanje pomembnega jeza na frontni črti Primorske novice V delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija, je bil minulo noč močno poškodovan jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka v bližini frontne črte. Kijev in Moskva se medsebojno obtožujeta za incident, zaradi katerega bi lahko poplavilo območja ob reki ali prišlo do motenj v delovanju nuklearke Zaporožje.

