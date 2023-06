Višje sodišče dr. Oskarju naložilo denarno in zaporno kazen N1 Višje sodišče v Kopru je delno ugodilo pritožbi državne tožilke Damjane Bandelj in Franju Keleminoviću, znanemu kot doktor Oskar, namesto triletne pogojne kazni naložilo enoletno zaporno kazen za kaznivo dejanje oderuštva. Sodili so mu tudi za kaznivo dejanje mazaštva, a se v tem delu sodba novogoriškega okrožnega sodišča ne spreminja, piše Delo.

