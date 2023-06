Rezervat za poezijo Lirikonfest: začetek 22. festivala liričnega in potopisnega občutja RTV Slovenija Začenja se 22. velenjski festival liričnega in potopisnega občutja Lirikonfest, ki po tradiciji gosti domače in tuje književne ustvarjalce, prevajalce in mednarodne posrednike novejše poezije ter druge umetniške literature.