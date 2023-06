Tudi žita odslej vključena v shemo Izbrana kakovost – Slovenija RTV Slovenija V shemo Izbrana kakovost z navedbo Slovenije kot države pridelave in predelave se poleg sektorjev mesa, mleka in sadja po novem uvršča tudi sektor žit, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sorodno