“Rusija nima pravice in ne more preprečiti vstopa Ukrajine v Nato” N1 Rusija nima pravice veta na odločitev o vstopu Ukrajine v zvezo Nato, je na današnjem vrhu devetih držav vzhodnega krila zavezništva v Bratislavi dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ob tem je dejal, da si prizadeva za čimprejšnjo pridružitev Švedske, katere članstvo v Natu še vedno blokirata Turčija in Madžarska.

