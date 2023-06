Mariborski policisti so med nedeljskim izvajanjem poostrenega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi na avtocestnem počivališču Lormanje v smeri Murske Sobote pri divji vožnji zalotili tri voznike motornih koles. Motoristom so izrekli globo v višini 1200 evrov in vsakemu izrekli še po devet kazenskih točk. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je bila zaradi preusmeritve prometa na tem d ...