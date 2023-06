Po krivem zaprta 20 let: prvi dan na svobodi jo je najbolj šokirala tehnologija 24ur.com Kathleen Folbigg, ki je še do nedavnega veljala za najhujšo serijsko morilko v Avstraliji, je prvič po 20 letih v zaporu lahko zaspala v domači postelji. Leta 2003 jo je porota spoznala za krivo umora njenih štirih otrok, letos pa ugotovila, da so dojenčki umrli naravne smrti. Po dveh desetletjih pa se je vrnila v povsem nov svet.

