Nasveti ekostilistke za bolj trajnostno omaro 24ur.com Ekostilistko smo povprašali za nekaj nasvetov, kako lahko poskrbimo za bolj trajnostno omaro in manj zavrženih oblačil. Preverite, kako se lahko izognete impulzivnim nakupom in poleg okolja zaščitite tudi svojo denarnico. Glavni nasvet pa: če se le da, kupujte z druge roke in le, če boste modni kos nosili vsaj eno leto.

Sorodno

Omenjeni Delo

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Tanja Fajon

Aleš Šabeder

Primož Roglič