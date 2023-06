Štiriperesna deteljica, ki ruši mejnike slovenskega nogometa SiOL.net Ne dogaja se prav pogosto, da bi v finalu evropskega klubskega tekmovanja nastopil slovenski nogometaš. Še manj pogosto se dogaja, da bi Slovenec osvojil lovoriko. Za zdaj je to uspelo le dvema, Srečku Katancu (1990) s Sampdorio in Janu Oblaku (2018) z Atleticom. Čar nastopa v finalu sta okusila tudi Zlatko Zahović in Samir Handanović, a bila z Valencio in Interjem neuspešna. Izkušenega Ljubljanča...