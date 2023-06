Raziskava: Nemška podjetja v Sloveniji nezadovoljna z obdavčitvijo in davčnim sistemom RTV Slovenija Zanimanje nemških podjetij za Slovenijo kot poslovno lokacijo je še vedno veliko, vendar se kaže trend upadanja. Med glavnimi izzivi so davčne obremenitve in pomanjkanje delavcev, je pokazala raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice.

