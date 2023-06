Eko sklad letos s 50 milijoni evrov sredstev 24ur.com Eko sklad bo letos zagotovil do 50 milijonov evrov sredstev za kreditiranje okoljskih naložb in 39,5 milijona evrov nepovratnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti. Razpisal bo še za dobrih 161 milijonov evrov spodbud iz sredstev podnebnega sklada, predvideva poslovni in finančni načrt sklada, ki ga je sprejela vlada.

Sorodno Omenjeni Električna vozila Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Danijel Bešič Loredan

Tanja Fajon

Aleš Šabeder

Janez Janša