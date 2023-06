Princ Harry pričal o trpljenju zaradi vdora tabloidov v njegovo življenje 24ur.com Britanski princ Harry je na sojenju v Londonu nekatere britanske tabloide obtožil vdora v svoje življenje in pričal o trpljenju od otroštva zaradi člankov, ki so jih objavljali o njem. Ocenil je tudi, da je zaradi tesnih vezi med britanskimi mediji in vlado ugled Velike Britanije na dnu.

