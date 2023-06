V koaliciji čestitajo Tanji Fajon in diplomatom, v SDS tudi Janezu Janši N1 Po izvolitvi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov čestitke in izrazi zadovoljstva kar dežujejo. Vse tri vladne stranke so ocenile, da gre za pomemben dosežek slovenske diplomacije pa tudi za veliko odgovornost naše države. Več vidnih članov opozicijske SDS pa je pomemben del zaslug za današnje slavje pripisalo Janševi vladi.

