Lepa slovenska voditeljica rodila, a to informacijo nekaj dni skrivala Lokalec.si Kot je prvi poročal portal 24ur.com se je voditeljica oddaje Svet, Nuša Lesars partnerjem razveselila prvega otroka. Kot še poročajo, je deček na svet prijokal kot pravi “svetovec”, je sodelavcem sporočila Nuša in razkrila, da se je rodil nekaj minut po 18. uri, ob času, ko je sama običajno stopila pred kamero v oddaji Svet. Nuša Lesar je nov življenjski mejnik dočakala 31. maja, ko sta se s partnerjem razveselila sinka, nekaj dni je tako to informacijo skrivala in uživala v prvih trenutkih z novorojenčkom.

