V Srbiji so po strelskih napadih dva tedna prej končali šolsko leto RTV Slovenija Po smrtonosnih strelskih napadih v Srbiji se je danes dva tedna prej, kot je bilo predvideno, končalo šolsko leto. Nnenja o predčasnem koncu šolskega leta so med učenci in starši deljena, učitelje pa je odločitev presenetila.

