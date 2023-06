Rusija: Ubili smo 3700 ukrajinskih vojakov. Prigožin številko označuje za "znanstveno fantastiko". RTV Slovenija Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da so ruske sile zaustavile ukrajinske sile v prvih treh dneh protiofenzive in pri tem ubile več kot 3700 ukrajinskih vojakov. Vodja Wagnerja to oceno označuje za "znanstveno fantastiko".

