Bi sodelovanje Darsa in Policije pripomoglo k pretočnosti prometa? 24ur.com Notranji minister Boštjan Poklukar se je na srečanju s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom zavzel za sklenitev novega sporazuma med Policijo in Darsom z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

