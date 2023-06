Nejc Najdič in Jošt Kržič Okrepitvi ACH Volleyja Dnevnik Iz tabora aktualnih državnih in pokalnih prvakov, ekipe ACH Volley Ljubljana, prihaja novica, da se bosta ekipi oranžnih zmajev v naslednji sezoni pridružila mlada ter izjemno perspektivna mladinska reprezentanta Nejc Najdič in Jošt Kržič. Prav tako...

Sorodno