Fiorentina pred spopadom v Pragi: Veliko smo se naučili iz pokalnega finala z Interjem 24ur.com Pred nami je predzadnje dejanje sezone v evropskem klubskem nogometu. Do konca tedna bosta znana še prvaka v Konferenčni ligi in tudi laskavi Ligi prvakov. Za lovoriko v KL se bosta nocoj, prenos na Kanalu A in VOYO od 20.45, v Pragi na stadionu Eden Arena udarila West Ham in Fiorentina. Evropski lovoriki obeh klubov imata že dolgo brado, saj je Fiorentina leta 1961 osvojila pokal pokalnih zmagov...

