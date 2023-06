V nesreči lažje poškodovani dve osebi, sporočajo iz Policijske uprave Maribor. “Na območju Hoč pri Mariboru smo včeraj popoldne obravnavali prometno nesrečo z udeležbo več vozil. 36-letni voznik osebnega avtomobila je trčil v zadnji del vozila 39-letne voznice, ki je stala v koloni, to pa je odbilo v vozilo pred njo. Voznica in njen sopotnik sta bila lažje telesno poškodovana,” so sporočili mariborski policisti.