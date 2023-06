Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da uničenje jezu v Novi Kahovki in posledične obsežne poplave ne bodo ustavile napovedane protiofenzive. Narasla voda ogroža več tisoč prebivalcev na obeh bregovih reke Dneper, številni pa so morali svoje domove že zapustiti. Uradni poročil o smrtnih žrtvah ni, skrbi pa povzroča možnost, da bi deroča voda lahko s seboj prinesla mine in druga ek ...