Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Tricesimu pri Vidmu, kjer sta na državni cesti št. 13, poznani tudi kot Pontebbana, trčila avtomobil in motor, pri čemer se je poškodoval mladi motorist. Zdravstveno osebje pa je moralo priskočiti na pomoč tudi sorodniku, ki je kmalu po nesreči prispel na kraj in ga je obšla slabost. Operaterji interventne tele ...