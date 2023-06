Kar 13.400 očal so HOFERjevi kupci v okviru 11. akcije zbiranja rabljenih navadnih in sončnih korekcijskih očal zbrali za slabovidne v manj razvitih državah sveta. Akcija, ki jo HOFER že tradicionalno izvaja v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Barje, je potekala med15. aprilom in 13. majem v vseh 91 trgovinah HOFER po Sloveniji. V 11 letih se je številka vseh zbranih očal povzpela že na ...