Na finalu med West Hamom in Fiorentino bo imel odgovorno vlogo tudi Slovenec SiOL.net Ob 21. uri se bosta v Pragi v finalu konferenčne lige pomerila West Ham in Fiorentina. Podobno kot v ligi prvakov, kjer se bosta v soboto za evropsko krono udarila Manchester City in Inter, bomo tudi v obračunu za tretjo najpomembnejšo evropsko lovoriko priča angleško-italijanskemu spopadu, na katerem bo Vlado Šajn opravljal vlogo kontrolorja sojenja. Pokal bo zmagovalcu predal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Sorodno