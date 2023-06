Vodja projekta sporoča: Projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica je tik pred izdajo gradbenega dovoljenja Novice.si Projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica, 56 vetrnic na treh lokacijah, je po petih letih priprav tik pred izdajo gradbenega dovoljenja – sporoča Mitja Hertiš, idejni vodja projekta in direktor projektnega podjetja Energija na veter. V sporočilu za javnost med drugim navajajo, da so investitorji tri leta priprav izkoristili za preverjanje možnih vplivov na naravo in okoli ...

