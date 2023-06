FOTO: Policisti iščejo napadalca, ki je na avtobusni poškodoval moškega Lokalec.si Policisti Policijske postaje Celje obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva. Do sedaj neznani osumljenec je 27.3.2023 na glavni avtobusni postaji v Celju telesno poškodoval oškodovanca. Policisti prosijo vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, da to sporočijo na policijsko Postajo Celje (03) 542 64 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200, so s ...

