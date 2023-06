Slovenija razvija nov dron, daljinsko voden protizračni top in mitraljez 24ur.com Letos bodo na ministrstvu za obrambo za področje raziskav in razvoja namenili 12,5 milijona evrov, naslednje leto pa 23. Tako so podpisali dve pogodbi, cilj pa je modernizacija Slovenske vojske in spodbuda slovenske obrambne industrije ter domačih raziskovalcev. Ministrstvo si tako do avgusta 2025 obeta komplet sistema brezpilotnega letalnika z usposobljenimi piloti in operaterji, v roku dveh let...

