Dvomi o Salonitovih emisijskih poročilih SiOL.net Vodilni v Salonitu Anhovo so na torkovi izredni seji občinskega sveta v Kanalu predstavili načrte za povečan sosežig, civilna iniciativa Danes pa je predstavila analizo emisijskih poročil Salonita, v katerih vidi skrb vzbujajoče prakse. Svetniki so občini naložili, naj jo preuči in po potrebi poda prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja.

