Mnogi prosilci za azil v Sloveniji so se znašli v deportacijskih postopkih, zato živijo v strahu, da bi jih slovenske oblasti lahko vrnile na Hrvaško. Skupaj s člani iniciative prosilcev za azil in nekaterih drugih podpornih organizacij so se danes zbrali pred poslopjem vlade ter apelirali na vlado premierja Roberta Goloba in notranjega ministra Boštjana Poklukarja, naj prosilcem za azil omogoči ...