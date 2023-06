Hokejisti Vegas Golden Knights so zmagali na obeh prvih dveh domačih tekmah v finalu Stanleyjevega pokala proti Florida Panthers. Potem ko so prvo tekmo dobili s 5:2, so na drugi v ameriški igralniški meki zmagali s 7:2 in v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Zdaj se dvoboj za naslov prvaka seli na Florido.



