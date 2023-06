Obrambno ministrstvo z vodilnimi obrambnimi podjetji sklenilo pogodbe za nov dron in razvoj bojne postaje Primorske novice Ministrstvo za obrambo je z grozdi slovenskih obrambnih družb podpisalo dve pogodbi in pismo o nameri za raziskovalno-razvojni projekt bojne postaje sistema zračne obrambe Mangart 25, za nakup brezpilotnega letalnika z jedrsko, radiološko, kemično in biološko nadgradnjo (JRKB) ter za sodelovanje pri izvajanju evropskega projekta INDY.

