Nagrada vilenica madžarskemu pesniku Ottu Tolnaiju Primorski dnevnik Nagrado vilenica istoimenskega literarnega festivala bo letos prejel madžarski literat iz Vojvodine Otto Tolnai, slovenska avtorica v središču pa bo pesnica Barbara Korun, so organizatorji v Društvu slovenskih pisateljev povedali na današnji novinarski konferenci. Festival bo potekal med 4. in 9. septembrom z geslom Raznoliki obraz Evrope. Pesnik, pisatelj, dramatik in prevajalec Tolnai je pripadni ...

