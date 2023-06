FOTO: Dars je s svojimi besedili za omejitev hitrosti postal znan po svetu, opazili so jih tudi na Eurosportu Lokalec.si Dars se je pridružil preventivnim akcijam za omejitev hitrosti in za večjo varnost motoristov ter na tablah na avtocestah dal nekaj domiselnih napisov. Med njimi omenja tudi našega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Napisi, s katerimi Dars tokrat skuša vplivati na voznike, da bi vozili po omejitvah, pa so zbudili pozornost tudi pri tujih voznikih, saj so napisani tudi v angleščini. Objavljajo ...

