Zalarjeva izjava sprožila ostre odzive SiOL.net Torkova izjava direktorja ljubljanske psihiatrične klinike Bojana Zalarja o tem, da so mnoge prijave spolnih zlorab neresnične, ker je to del sistema, sproža številne ostre odzive. Tako na ministrstvu za delo kot v društvu SOS telefon obsojajo vsakršen poskus utišanja žrtev spolnega nasilja. Zalar pravi, da je bil narobe razumljen. Ob 14. uri se je sicer začela izredna seja sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana, ki so jo sklicali po razkritju domnevnega nasilja nad pacienti.

