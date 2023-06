Sodišče nekdanjo vpisničarko na tožilstvu obsodilo na dve leti zapora zaradi izdaje tajnih podatkov, ki so prišli v roke slovenski celici Kavaškega klana Politikis Ljubljanski sodnik Martin Jančar je nekdanjo vpisničarko na Specializiranem državnem tožilstvu spoznal za krivo kaznivega dejanja izdaje tajnega podatka in jo obsodil na dve leti zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo, ki je za obtoženo predlagalo štiri leta in pol zapora, pa je že napovedalo pritožbo v oprostilnem delu sodbe. Na ljubljanskem okrožnem sodišču […]

