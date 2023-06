Policisti že od jutra po domovih v Dolgi vasi iščejo orožje in droge 24ur.com Že od pete ure zjutraj naj bi murskosoboški policisti v okolici Dolge vasi izvajali hišne preiskave. Domnevno so te povezane z oboroženim ropom starejše ženske, ki se je zgodil v ponedeljek. S hišnimi preiskavami naj bi iskali prepovedane substance in nezakonito pridobljeno orožje, poroča portal Lendavainfo.

