V 73. letu starosti je zaradi bolezni umrl dolgoletni lastnik in direktor skupin Panvita in Pomgrad Stanko Polanič, so sporočili iz Panvite. Skupini zaposlujeta skupno več kot 1500 ljudi, kar ju uvršča med najpomembnejše zaposlovalce v Pomurju. Polanič je poklicno pot začel v podjetju Slovenija ceste Ljubljana, leta 1982 pa je prevzel mesto direktorja v […]