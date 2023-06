Prenova Glavnega trga v Vipavi razkrila arheološke ostaline RTV Slovenija V Vipavi so v začetku leta začeli s prenovo osrednjega Glavnega trga. Že geofizikalne raziskave, testni izkopi in sondiranja so nakazali, da lahko pričakujejo arheološke najdbe. In res: odkopali so ostanke grajske konjušnice in rimske naselbine.

