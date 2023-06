Kakšne so nevarnosti pred začetkom poletne gorske sezone? RTV Slovenija Na Planinski zvezi Slovenije so pred začetkom poletne sezone v gorah opozorili na primerno opremo za obisk gora in nevarnosti, ki prežijo na planince in gornike. Ključna za varnost v naravi je primerna oprema.

