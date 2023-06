Previdno: na gornike prežijo številne nevarnosti #video SiOL.net Na Planinski zvezi Slovenije so pred začetkom poletne sezone v gorah opozorili na primerno opremo za obisk gora in nevarnosti, ki prežijo na gornike. Da bi bilo nesreč čim manj, se morajo v gore odpraviti le pripravljeni in primerno opremljeni.

