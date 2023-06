Fides: Iz tega ne bo nič, želimo pogajanja vsaj enkrat tedensko 24ur.com Predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva ter vlade so znova sedli za pogajalsko mizo. Tudi tokrat pri oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra ni bilo vsebinskega napredka, so pojasnili v Fidesu. Pričakujejo, da se bodo z vladno stranjo pogajali vsaj tedensko in ne vsakih 14 dni.

