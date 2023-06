V reškem pristanišču v štirih mesecih zaplenili 745 kilogramov kokaina Primorske novice Hrvaška policija in carina sta v reškem pristanišču med februarjem in majem zaplenili skupno 745 kilogramov kokaina, vrednega več kot 20 milijonov evrov, so danes sporočili predstavniki hrvaške carine in policije. Po skupni masi zaplenjenega kokaina gre za največjo zaplembo v državi v zgodovini.

Sorodno





Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Zoran Janković

Tanja Fajon