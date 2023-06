Uradno: Messi sprejel veliko odločitev in odprl dušo SiOL.net Konec je ugibanj. Argentinski nogometaš in po mnenju mnogih eden najboljših nogometašev vseh časov Argentinec Lionel Messi se je odločil, kje bo nadaljeval svojo kariero. Že popoldne je bilo bolj ali manj jasno, da bo po izteku pogodbe s PSG Argentinec postal član ekipe Inter Miami, ki nastopa v ameriški ligi MLS in katerega ustanovitelj in lastnik je legendarni David Beckham, zvečer pa je prišla še uradna potrditev. V večernih urah je španski časnik Mundo Deportivo objavil tudi intervju s 35-letnim Argentincem, ki je pojasnil svojo odločitev.

