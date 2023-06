Messi potrdil, da bo kariero nadaljeval v ZDA v vrstah Interja iz Miamija Slovenske novice K tej odločitvi naj bi prispevali tudi ključni sponzorji severnoameriške profesionalne lige o dodatnih zaslužkih in delitvi dobička, kar so Messiju zagotovili pri velikanu športne opreme Adidasu in Apple TV, ki imata v lasti pravice domačega prenosa lige.

