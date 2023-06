Minilo je 30 let od smrti Dražena Petrovića Dnevnik Danes je minilo že 30 let od smrti enega najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dražena Petrovića. Jugoslovanski in hrvaški reprezentant se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči v Nemčiji, potem ko se je vračal s kvalifikacijskega turnirja za...

Sorodno