Dneper še narašča in nosi mine Dnevnik Po torkovem zrušenju osrednjega dela največjega jezu v Ukrajini so poplavne vode zalile na desetine vasi na obeh bregovih spodnjega toka Dnepra, tudi dele mesta Herson, ki šteje 300.000 prebivalcev in ki je bilo lani osem mesecev okupirano.

