CELJE Napadalec se je javil sam Novice.si Na celjski policijski upravi so preklicali iskanje osumljenca, ki je konec marca na glavni avtobusni postaji v Celju napadel 31-letnika in ga lažje ranil, nato pa v spremstvu ženske odšel v smeri Vojnika. Napadalec se je na osnovi objave in poziva občanom na celjsko policijsko postajo zglasil sam. Policisti so preiskavo vodili v smeri kaznivega dejanja nasilništva. PŠ Prispevek CELJE Napadalec se ...

