V Festivalni dvorani v Ljubljani so nocoj razglasili najbolj fatalno žensko leta 2023. Ta naziv je po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija dobila Gloria Kotnik, so sporočili iz medijske hiše Media 24. Zmagovalko je na prireditvi, ki je potekala v znamenju pomladi in prebujanja, razglasila urednica revije Avenija Petra Kancler. Po besedah športnice Glorie Kotnik je fatalnost “zmagovita kom ...